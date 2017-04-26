قائد قوات الناتو في أوروبا يدعو إلى تعزيز التعاون في الحرب على الإرهاب

فيسبادن - (د ب أ):

دعا الجنرال كورتيس سكاباروتي، قائد قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوروبا، إلى مزيد من التعاون في أوروبا في الحرب على الإرهاب.

وخلال اجتماع لخبراء عسكريين في مدينة فيسبادن بألمانيا، قال الجنرال الأمريكي اليوم الأربعاء إن على كل من الجيش والشرطة وأجهزة الاستخبارات، في دول الحلف، أن تتبادل المعلومات بصورة أكبر.

يذكر أن سكاباروتي يتولى أيضا قيادة القوات الأمريكية العاملة في أوروبا.

وأكد سكاباروتي على أن" الإرهاب ليس مشكلة تخص إقليما بعينه، ويمثل خطرا آنيا وواضحا بالنسبة لنا جميعا"، ولفت إلى أنه لا يمكن مواجهة هذا الخطر إلا بشكل مشترك"فليس هناك أمة في مأمن من خطر العنف الإرهابي".

وعن قرار الناتو الخاص بأن ترفع دوله الأعضاء نفقاتها الدفاعية بحلول 2024 لتصل إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة، قال سكاباروتي إن هذا الهدف صائب ومهم.

وطالب الجنرال الأمريكي، دول الناتو، بتحديث جيوشها نظرا لكثرة الأخطار في العالم المتغير.