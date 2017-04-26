أخبار عاجلة

ضحت بأموالها من أجل زوجها.. ما لا تعرفه عن شيرين وجدي -
«غازل إحدى المصورات وأغضبه السيلفي».. 8 مواقف «غريبة» لعادل إمام في العزاء -
اسأل الرئيس - السيسي ردآ على سؤال معارض له: "هو فيه أمن دولة عندنا" -
اسأل الرئيس - السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وانتوا هشوفوا" -
السيسي يرد على جمال عيد: «الجأ للقضاء ولو حكملك يبقى ملزم ليا» -
السيسي عن تيران وصنافير: «نحترم قضاءنا.. ومش هنجامل على حساب أرضنا» -
السيسي: «الإرهاب في 1% من مساحة سيناء.. وخلي حد يقرب من حدودنا» -
السيسي: «قعدت 30 سنة أصلي في مساجد.. لكن ماسمحتش لأولادي يسمعوا لمشايخها» -
السيسي: «الفساد بقى ثقافة.. وقولت لرئيس الرقابة بلاش تعلنوا كل حاجة» -
اسأل الرئيس - السيسي: "قعدت اكثر من 30 سنة أصلي في المسجد ولم أسمح لأولادي المشاركة داخل المساجد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ارتفاع عدد العمال المصابين باشتباه تسمم غذائي في بني سويف لـ16

Google+ Print
ارتفاع عدد العمال المصابين باشتباه تسمم غذائي في بني سويف لـ16 ارتفاع عدد العمال المصابين باشتباه تسمم غذائي في بني سويف لـ16

مصراوي Masrawy

مستشفى بني سويف العام

بني سويف ــ أحمد كامل:

ارتفعت حالات الإصابة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف، اليوم الأربعاء، إلى 16 عاملًا بمصنع في منطقة بياض العرب، إثر تناولهم وجبة اشتروها من أحد المحلات التجارية.

وكان مستشفى بني سويف العام، استقبل 12 عاملًا بذات المصنع مصابين بحالة من الإعياء وظهور أعراض قيء وإسهال عليهم، وجرى احتجازهم داخل قسم الباطنة بالمستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

من جانبه قال الدكتور هاني همام، مدير مستشفى بني سويف العام، إن الحالة العامة للمصابين متوسطة، إذ يخضعون للعلاج اللازم داخل قسم الباطنة بالمستشفى.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء "بيت داوود" في سوهاج

بالصور.. محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء "بيت داوود" في سوهاج

بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب

بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب

السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني

السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني

السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا"

السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا"