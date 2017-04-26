السيسي: الإرهاب يتواجد في 1% من مساحة سيناء

كتبت– سحر عزام :

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإرهاب بات ظاهرة عالمية وخلال السنوات الأخيرة تلقى الفكر المتطرف دفعة كبيرة صورت له تحقيق الأفكار المتطرفة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الإرهاب يتواجد في 1% من مساحة سيناء.

وأضاف السيسي، في كلمته في جلسة "اسأل الرئيس" على هامش المؤتمر الدوري للشباب بالإسماعيلية، مساء الأربعاء، أن مصر اتخذت عددا من الإجراءات لمكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن تهجير المسيحيين من العريش وتفجير الكنائس هي محاولة لتغيير المسار الإرهابي لطائفي وكسر نجاح الدولة في مواجهة الإرهاب.

وأشار الرئيس السيسي إلى دول تدعم الإرهاب بالمال والسلاح فضلًا عن الدعم المعنوي، لافتًا إلى أن الإسلام برئ من الإرهاب وجرائم القتل والترويع والخراب.