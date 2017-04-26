السيسي: "أنا شايف الخير كتير جاي بشرط اتحاد المصريين"​

كتبت– سحر عزام :

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن النمو السكاني أحد التحديات الكبيرة التي لابد من مواجهتها في مصر، لافتًا إلى أن انخفاض الفاتورة الاستيرادية عقب تعويم الجنيه تقل وارتفاع الفاتورة التصديرية سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد.

وأضاف السيسي في كلمته في جلسة "اسأل الرئيس" على هامش فعاليات المؤتمر الدوري للشباب بالإسماعيلية: أن الدولة المصرية كانت تعاني من مشاكل اقتصادية منذ أكثر من 50 عام وحاولت التصدي لها بالدعوة لترشيد الاستهلاك في المناسبات من خلال الفن وحشد الرأي العام.

ولفت إلى أن في حال وفرت كل أسرة لرغيف خبز واحد سيتم توفير 90 مليون رغيف في اليوم الواحد.

وطالب السيسي، سيدات مصر بمساعدة مصر في هذه المرحلة من خلال ضبط وترشيد الاستهلاك، قائلًا: "أنا شايف الخير كتير جاي، وأنا مش بيبع الوهم بشرط"، مشيرًا بيده لضرورة اتحاد المصريين معا.