أخبار عاجلة

ضحت بأموالها من أجل زوجها.. ما لا تعرفه عن شيرين وجدي -
«غازل إحدى المصورات وأغضبه السيلفي».. 8 مواقف «غريبة» لعادل إمام في العزاء -
اسأل الرئيس - السيسي ردآ على سؤال معارض له: "هو فيه أمن دولة عندنا" -
اسأل الرئيس - السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وانتوا هشوفوا" -
السيسي يرد على جمال عيد: «الجأ للقضاء ولو حكملك يبقى ملزم ليا» -
السيسي عن تيران وصنافير: «نحترم قضاءنا.. ومش هنجامل على حساب أرضنا» -
السيسي: «الإرهاب في 1% من مساحة سيناء.. وخلي حد يقرب من حدودنا» -
السيسي: «قعدت 30 سنة أصلي في مساجد.. لكن ماسمحتش لأولادي يسمعوا لمشايخها» -
السيسي: «الفساد بقى ثقافة.. وقولت لرئيس الرقابة بلاش تعلنوا كل حاجة» -
اسأل الرئيس - السيسي: "قعدت اكثر من 30 سنة أصلي في المسجد ولم أسمح لأولادي المشاركة داخل المساجد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

السيسي: "أنا شايف الخير كتير جاي بشرط اتحاد المصريين"​

Google+ Print
السيسي: "أنا شايف الخير كتير جاي بشرط اتحاد المصريين"​ السيسي: "أنا شايف الخير كتير جاي بشرط اتحاد المصريين"​

مصراوي Masrawy

الرئيس عبدالفتاح

كتبت– سحر عزام :

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن النمو السكاني أحد التحديات الكبيرة التي لابد من مواجهتها في ، لافتًا إلى أن انخفاض الفاتورة الاستيرادية عقب تعويم الجنيه تقل وارتفاع الفاتورة التصديرية سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد.

وأضاف السيسي في كلمته في جلسة "اسأل الرئيس" على هامش فعاليات المؤتمر الدوري للشباب بالإسماعيلية: أن الدولة المصرية كانت تعاني من مشاكل اقتصادية منذ أكثر من 50 عام وحاولت التصدي لها بالدعوة لترشيد الاستهلاك في المناسبات من خلال الفن وحشد الرأي العام.

ولفت إلى أن في حال وفرت كل أسرة لرغيف خبز واحد سيتم توفير 90 مليون رغيف في اليوم الواحد.

وطالب السيسي، سيدات مصر بمساعدة مصر في هذه المرحلة من خلال ضبط وترشيد الاستهلاك، قائلًا: "أنا شايف الخير كتير جاي، وأنا مش بيبع الوهم بشرط"، مشيرًا بيده لضرورة اتحاد المصريين معا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اسأل الرئيس - السيسي ردآ على سؤال معارض له: "هو فيه أمن دولة عندنا"

اسأل الرئيس - السيسي ردآ على سؤال معارض له: "هو فيه أمن دولة عندنا"

اسأل الرئيس - السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وانتوا هشوفوا"

اسأل الرئيس - السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وانتوا هشوفوا"

السيسي يرد على جمال عيد: «الجأ للقضاء ولو حكملك يبقى ملزم ليا»

السيسي يرد على جمال عيد: «الجأ للقضاء ولو حكملك يبقى ملزم ليا»

السيسي عن تيران وصنافير: «نحترم قضاءنا.. ومش هنجامل على حساب أرضنا»

السيسي عن تيران وصنافير: «نحترم قضاءنا.. ومش هنجامل على حساب أرضنا»