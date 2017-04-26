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"عبد العال" يرفع الجلسة العامة لمجلس النواب

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"عبد العال" يرفع الجلسة العامة لمجلس النواب "عبد العال" يرفع الجلسة العامة لمجلس النواب

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الدكتور علي عبد العال

كتب- أحمد علي:

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مساء الأربعاء، الجلسة العامة للمجلس على أن تعود للانعقاد غًدا في الساعة الثانية عشر ظهرا.

ووافق البرلمان في جلسته اليوم على عدد من القوانين بشكل نهائي وفي مقدمتها قانون الهيئات القضائية وتعديل قانون الطوارئ، والإجراءات الجنائية، وقانون الرياضة.

وذكر عبد العال، أن الأسبوع القادم سيتم عقد جلسات البرلمان على النحو التالي الثلاثاء والأربعاء والخميس، للانتهاء من عدد من القوانين الهامة.

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