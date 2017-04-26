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وزيرة التضامن: 27% من المصريين تحت خط الفقر

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وزيرة التضامن: 27% من المصريين تحت خط الفقر وزيرة التضامن: 27% من المصريين تحت خط الفقر

مصراوي Masrawy

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

كتبت – سحر عزام :

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الأربعاء، إن نسبة من هم تحت خط الفقر في تصل إلى 27% وفقا لآخر إحصاءات، مشيرة إلى ارتفاع النسبة في الوجه القبلي وانخفاضها في الوجه البحري.

وأضافت "والي" في كلمتها في فعاليات جلسة "جهود الدولة لرعاية المواطن صحيا واجتماعيا على هامش المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، أن الدولة تعمل على توجيه الدعم للفئات الأكثر دعما وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لتوجيه الدعم للطبقات الأكثر فقرا والتوسع جغرافيا، لافتة إلى أن عملية تنقية البيانات من أهم العوامل التي تساعد في تطبيق برامج الحماية الاجتماعية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى إتاحة فرص عمل من خلال برامج تشغيل في مشروعات أشغال عامة أو من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، منوهة إلى أن برامج الدعم النقدي تصل إلى 13.5 مليون أسرة فقيرة.

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