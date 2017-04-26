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السيسي: "كنا رايحين على حرب أهلية في 2013".. وأعداؤنا لا يريدون لنا الاستقرار

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السيسي: "كنا رايحين على حرب أهلية في 2013".. وأعداؤنا لا يريدون لنا الاستقرار السيسي: "كنا رايحين على حرب أهلية في 2013".. وأعداؤنا لا يريدون لنا الاستقرار

مصراوي Masrawy

الرئيس عبدالفتاح

كتبت– سحر عزام :

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن تعويم الجنيه وخفض الدعم ليس لهما علاقة بالظرف الاقتصادي الراهن، مشيرًا إلى المصريين واجهوا مخططات تآمريه خلال السنوات الماضية.

وأضاف السيسي في كلمته في جلسة "اسأل الرئيس" على هامش فعاليات المؤتمر الدوري للشباب بالإسماعيلية: "أعدائنا لا يريدون خروج من الوضع الراهن، كنا رايحين للخراب في 2013 بطريقة تانية من خلال حدوث حرب أهلية في مصر والجيش مش هيعرف يقف مع مين ضد مين، السيناريو لمصر تكون زي غيرها، وما حدث كان خارج كل الحسابات وأربك الخطة تماما".

وأشار السيسي إلى أن هناك محاولات تستهدف ثبات واستقرار الدولة المصرية وتقويض قطاع السياحة من قبل أهل الشر، مؤكدًا وجود أمل حقيقي أكثر مما يتصوره المصريون وذلك من خلال الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية وثبات المصريين وصبرهم بعد هذه الإجراءات.

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