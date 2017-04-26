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إيران: القصف التركي انتهاك للسيادة العراقية

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إيران: القصف التركي انتهاك للسيادة العراقية إيران: القصف التركي انتهاك للسيادة العراقية

مصراوي Masrawy

بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية

طهران - (د ب أ):

اعتبر بهرام قاسمي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، قيام مقاتلات تركية بمهاجمة أهداف في شمال العراق، انتهاكاً للسيادة الوطنية العراقية.

ورداً على القصف التركي الأخير، الذي تعرضت له بعض المناطق المحيطة بمنطقة سنجار شمالي العراق، قال قاسمي "إن هذا الأمر يعتبر انتهاكاً للسيادة الوطنية العراقية" بحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء الإيرانية.

وعبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لموقف العراقية إزاء الاعتداء التركي.

وأضاف قاسمي أن انتهاك سيادة الدول وبأي دافع كان يعتبر تعدياً على القوانين والأعراف المتعارف عليها دولياً، وسيفتح المجال أمام استمرار وتعزيز حالة إنعدام والإستقرار في المنطقة.

كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أدان، مساء أمس الثلاثاء، قيام طائرات حربية تركية بقصف منطقة سنجار، باعتباره انتهاكا للسيادة العراقية ويتنافي مع القانون الدولي وحسن الجوار.

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