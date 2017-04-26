9 أشياء غريبة يفعلها الآباء والأمهات حول العالم: يبصقون على وجه الطفل في موريتانيا

شيماء مصطفى

يختلف الآباء والأمهات حول العالم في الطرق التي يتبعونها في تربية أبنائهم، كما أن هناك بعض العادات والتقاليد المتوارثة في تربية الأبناء، والتي يعد بعضها غريبا بالنسبة للكثيرين، ولكنهم يتفقون جميعهم في شيء واحد هو أنهم جميعًا يتمنون الأفضل لأبنائهم.

ويوجد حول العالم عادات وتقاليد يتبعها الآباء والأمهات في تربية الأطفال، رصد موقع «برايت سايد» 9 منها.

9. الآباء في موريتانيا يبصقون على وجوه أطفالهم

يعتقد «الولوف» في موريتانيا أن اللعاب يحمل الكلمات التي يريدون التفوه بها، لذا فإنهم يبصقون في وجه الطفل حديث الولادة، كي تلتصق كلمات المباركة بأولئك الأطفال.

وتبصق الأم عادة في وجه الرضيع، بينما يبصق الأب في أذنه، كما أنهما يحاولان توزيع البصقة على وجه الطفل، كي تنتشر البركة، ويضمنا أنه سينعم بحياة سعيدة.

8. الآباء في النرويج يتركون أطفالهم في درجات حرارة تحت الصفر

من الشائع في دول الشمال أن يترك الآباء أطفالهم في العربات المخصصة لهم خارج المنزل، بينما يكون الطقس باردًا ودرجات الحرارة تحت الصفر، بينما هم يستمتعون بتناول الطعام والمشروبات الساخنة في أماكن مغلقة، فهم يعتقدون أن الهواء المنعش البارد يجعلهم أكثر صحة، وأجسامهم تصبح أكثر قدرة على مقاومة الأمراض.

7. الأمهات في كينيا لا ينظرن في عيون أطفالهن:

رغم أن نساء قبيلة «كيسي» في كينيا مرتبطات كثيرًا بأطفالهن، إلا أنهن يدرن أعينهن بعيدًا بمجرد أن يشعر الطفل بحماس عند رؤية أمه، كي يعلمن الطفل منذ الصغر ألا يحظى بكثير من الاهتمام من جانب والدته.

6. الآباء في فيتنام يعلمون أطفالهم قضاء حاجتهم بطريقة نظامية

في فيتنام عندما يبدي الأطفال الرضع علامات رغبتهم في قضاء حاجتهم، تقوم الأم باستخدام صوت صفارة مميز، وعندما يبلغ الأطفال من العمر 9 أشهر يكون أولئك الأطفال قد ربطوا في أذهانهم بين ذلك الصوت ودخول الحمام، ومن ثم يتعودون على قضاء حاجتهم بمفردهم.

5. الآباء لدى شعب المايا يحممون أطفالهم في مياه مثلجة

يقوم الآباء والأمهات في شعب المايا دائمًا بتغطيس أطفالهم الصغار في مياه مثلجة قبل النوم مباشرة، وهم يعتقدون أن تلك الطريقة ستحميهم من الحرارة، وتبقيهم في صحة جيدة.

4. الوالدان في فنلندا يضعان الطفل في علبة من الكرتون

تتلقى الأمهات في فنلندا من الحكومة علبة كرتون مليئة ببعض المستلزمات للطفل، وتحتوي تلك العلبة على مرتبة صغيرة رفيعة، لذا يستخدم الآباء والأمهات تلك الكرتونة بعد وضع المرتبة بداخلها كأول سرير للطفل.

3. الوالدان يتركان الطفل ليأكل كل شيء في اليابان

في اليابان يعطي الآباء والأمهات والمسؤولون في المدارس، اهتمامًا كبيرًا للعناصر التي تتكون منها وجبات الأطفال، لذا فإن الوجبات المقدمة للأطفال تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر والأطعمة المختلفة، ولكنهم لا يكتسبون وزنًا زائدًا أبدًا نتيجة ذلك.

2. تعليق التيتينا على الشجر عندما يبلغ الطفل 3 سنوات في الدنمارك

في الدنمارك عندما يبلغ الطفل 3 سنوات، لا يستخدمون التيتينا مجددًا، لذا هناك عادة متوارثة لتعليق تلك التيتينا على فرع شجرة، كعلامة على التخلص منها للأبد.

1. الوالدان يتوقعان مهنة الطفل في أرمينيا

هناك عادة متوارثة في أرمينيا، حيث تضع الأمهات مجموعة من الأشياء أمام الأطفال، الذين تبدأ أسنانهم في الظهور، والغرض الذي يختاره الطفل يُعتقد أنه يعبر عن مهنته المستقبلية، فإذا اختار الطفل النقود يتوقع أن يصبح موظفًا في بنك، وإذا اختار كتابًا يتوقع أن يكون باحثًا أو معلمًا، وإذا اختار سكينا فيتوقع أن يصبح طبيبًا.

المصدر : المصرى لايت

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