السيسي: «اللي إحنا فيه مش بسبب تعويم الجنيه.. الموضوع أكبر بكتير»

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تحرير سعر صرف العملة، "تعويم الجنيه"، وخفض الدعم، ليس لهما علاقة بالظرف الاقتصادي الراهن، مستكملًا: «إذا كنتم تتصور إن تعويم الجنيه، سبب ما نحن فيه، فالموضوع مش كده، ده الموضوع أكبر من كده بكتير».

أضاف السيسي، خلال المؤتمر الثالث للشباب: «إحنا بنحاول نوقف التطور الاقتصادي السلبي الذي نسير فيه، والمصريين بيخوضوا معركة كبيرة للغاية.. وغيروا حاجة كبيرة أوي كانت بتترتب».

تابع: «إحنا كنا رايحين للخراب بس بطريقة تانية، عن طريق حرب أهلية، والجيش مش عارف يقف مع مين».