الأنبا بافلي يتفقد المستشفى القبطي بالإسكندرية ويتبرع لتطويرها

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ترأس الأنبا بافلى الأسقف العام لشرق الإسكندرية قداس إلهى بكنيسة العذراء ومار مينا الملحقة بالمستشفى القبطى بمنطقة ونجت شرق المدينة.

وتفقد الأنبا بافلى خلال جولة بالمستشفى القبطي، المرضى المتواجدين بالمستشفى، ورافقه الدكتور عمر الإبراشي مدير المؤسسة العلاجية، والدكتور عادل مشرقي مدير المستشفى.

ومع ختام الزيارة أعلن الأنبا بافلي عن التبرع لتطوير العيادات الخارجية بالمستشفى واستكمال أعمال البناء والتوسع التي صدر بها قرار من محافظ الإسكندرية على أن يتم ذلك بالتنسيق مع إدارة المستشفى والمحافظة.

فى الوقت نفسه، أشاد قساوسة وآباء بزيارة وفد من بيت العائلة المصرى للكنيسة المرقسية للتعزية فى شهداء وضحايا تفجير الكاتدرائية، وكان فى استقبالهم القمص رويس مرقس وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والقمص بطرس بطرس وكيل مطرانية دمياط وكفر الشيخ والبرارى والمقرر المساعد للجنة الخطاب الدينى ببيت العائلة المصرى، والقمص إبرام بشوندى وكيل الكلية الإكليركية بالإسكندرية والقس بولس عوض مساعد مقرر بيت العائلة المصرى بالإسكندرية والوفد الذى ضم الدكتور محى الدين عفيفى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ومقرر لجنة الخطاب الدينى ببيت العائلة المصرى والشيخ ياسر الفقى مقرر بيت العائلة المصرى بالإسكندرية والوفد المرافق لهم.

وقام الوفد بزيارة إلى مستشفى الشرطة ومستشفى القوات المسلحة لزيارة المصابين.