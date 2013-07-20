كيف تجتنبى غيرة طفلك الصغير من حملك؟

تسأل قارئة، أنا حامل فى الشهر الأول ولدى طفل صغير لا يقبل أن يشاركه أحد بى، وأخشى عليه من معرفة خبر حملى، فكيف أهيئ طفلى لاستقبال مولودى الثانى.

يجيب على هذا التساؤل الدكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى، قائلا يمكن التغلب على هذا الأمر بمجموعة من الخطوات، فلا تحاولى أن تخبرى طفلك بأمر حملك فى البداية حتى تجتازى الأربع شهور الأوائل ويستقر الحمل، وإذا كان طفلك صغيراً حاولى أن تشرحى له فكرة الحمل بطريقة مبسطة حتى يستوعب ما ستمرى به ولا مانع من أن تربطى له موعد الحمل بشىء محبب بالنسبة له كأن ستحضرى له شيئاً يفضله ولا مانع من أن تتحدثى له عن مدى حبك له وكيف ستكونى سعيدة معه ومع أخيه ويجب أن تتجنبى المبالغة فى إظهار حبك للجنين.

ويتابع بحرى، لا يجب أن يشاهد ابنك منظر ولادة طبيعية، لأن ذلك سيجعله يخاف عليكى ويكره وجود أخيه الصغير، واستخدم بعض الجمل الحماسية التى تزيد من حماسه، كأن تقولى له إن هناك طفل آخر سيلعب معك ويرافقك فى حياتك، ويمكنك أن تجعليه يرى ويتأكد أن هناك حتمية لوجود طفل آخر معه حتى لا يشعر بالوحدة، مع أهمية معرفة أن القسوة والعنف مع الطفل الصغير سيجعل بداخله طاقة سلبية ورفض وغيرة للمولود الجديد.