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حظك اليوم برج الحوت الخميس 27/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت الخميس 27/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الخميس 27/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحوت

مهنياً: القمر المكتمل في برج الثور يتناسب معك، وقد يحمل إليك نصيحة تأخذ بها، وتستفيد من تطورات تحصل لكن عليك أن تتحفظ جداً

عاطفياً: عليك أن تدرك حاجات الحبيب بشكل أكثر وأن تراعيها، وعليك أن تدرك أن كرامتك أهم من أي شيء

صحياً: ينتابك شعور ما بأنك قد تصاب بمرض خطير، فلكي تطمئن قم بالفحوص الطبية اللازمة

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

 

المصدر : ارب حظ

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