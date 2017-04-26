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حظك اليوم برج الجدي الخميس 27/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدي الخميس 27/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي الخميس 27/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: القمر الجديد في برج الثور مناسب جداً ويجعلك متحمساً لقضية، ويشير إلى ربح أو ازدهار وإلى تقدم في ما تُقدم عليه

عاطفياً: قف على رأي الشريك في أمور حساسة، التفرّد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى، وربما يؤدي إلى التشنج والارتباك وتعكير صفو العلاقة

صحياً: أنت صاحب طاقة كبيرة وصحة حديدية ومحب للطعام الشهي وصاحب إرادة قوية

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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