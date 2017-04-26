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حظك اليوم برج القوس الخميس 27/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس الخميس 27/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الخميس 27/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: القمر الجديد في برج الثور يتحدث عن وضع مهني وانشغالات كثيرة وعن تحقيق لرغبة، وتحصد ثمار جهودك أكثر ممّا تتوقع وتفرح بالنتائج

عاطفياً: تعرف ازدهاراً عاطفياً يتناغم مع الازدهار المادّي، وقد تقيم علاقة بشخص قادر على دعمك في الناحية العاطفية والوقوف إلى جانبك في أصعب الظروف

صحياً: قد تصاب بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم بسبب عصبيتك الزائدة وانفعالك القوي

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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