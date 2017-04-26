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حظك اليوم برج الميزان الخميس 27/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان الخميس 27/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الخميس 27/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن خضّة ما في مجالك المالي والمادي تخرج منها قوياً، وربما تكون لمصلحتك

عاطفياً: تبحث عن استقرارك وربما تؤمّنه في هذه الأثناء، وتوقّع بعض المغامرات والتطورات على هذا الصعيد

صحياً: يوم مثالي للبدء من التخلص من الميول المتشائمة والأفكار السود التي تضغط عليك

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر : ارب حظ

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