3 أسباب وراء الإصابة بالتهابات البنكرياس

قال الدكتور أيمن أبو العلا استشارى الأمراض الباطنية والجهاز الهضمى، إن غدة البنكرياس هى إحدى الغدد الأساسية فى الجسم، وتقع خلف المعدة وبجوار الاثنى عشر، ويلتف الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة (الاثنى عشر) على شكل حلقة حول البنكرياس، مشيرا إلى أن الغدة ذات لون وردى مائل إلى الأصفر، يتراوح طولها ما بين 14 و 20 سم وعرضها حوالى 3.8 سم، وسمكها حوالى 2.5 سم، وتتكون من ثلاثة أجزاء هى الرأس والجسم والذيل، وتشترك قناة البنكرياس مع القناة المرارية المشتركة فى قناة مشتركة تصب فى الاثنى عشر.

وأوضح أن البنكرياس يعمل فى إفراز العصارات الهضمية الضرورية لتكسير الطعام، كما يفرز الأنسولين والغلوكاجون، وهما هرمونان ضروريان للمحافظة على توازن السكر وعمليات الأيض، وتتدفق العصارات الهاضمة التى يفرزها البنكرياس من خلايا قناة خاصة إلى الأمعاء الدقيقة، ويحتوى الإفراز على ماء وأملاح تساعد على الهضم وتعادل الأحماض داخل المعدة، أما الإنزيمات الموجودة فى الإفراز، فتساعد على تكسير البروتينات والنشويات والدهنيات.

وأضاف دكتور أيمن أن من أهم أمراض البنكرياس، التهاب البنكرياس الحاد ويسبب هذا المرض عوامل مختلفة غير معروفة تماماً، وفى هذا المرض يطلق البنكرياس أنزيماته فى التجويف البطنى بدلا من إطلاقها فى الأمعاء الدقيقة، فتبدأ هذه الإنزيمات بهضم الأنسجة القريبة، ثم تهاجم نسيج غدة البنكرياس نفسها، وقد يحدث ذلك الهضم الذاتى أيضاً إذا انعكس تيار العصارة فى القنوات، ودخلت الصفراء البنكرياس فنبهت الإفرازات، ويصاحب التهاب البنكرياس الحاد ألم شديد مفاجئ بالبطن وقيء وحمى.

وعن أسباب حدوث الالتهابات، أشار إلى أن حصوات المرارة تشكل خمسين فى المائة من الأسباب، وذلك عند تحرك الحصوات من المرارة وعبر القنوات المرارية إلى الوعاء المشترك، والذى يصب العصارة المرارية والبنكرياسية فى الاثنى عشر، وحيث توجد عضلة دائرية عند نهاية هذه القناة تعمل كصمام فإن الحصوات تنحشر مسببة ارتجاع العصارة داخل البنكرياس، مما يتسبب فى هضم خلاياه وحدوث التهاب البنكرياس الحاد.

ويشكل تناول الكحول السبب الرئيسى الثانى لالتهاب البنكرياس الحاد، حيث يسبب حوالى عشرين فى المائة من الحالات.

والسبب الثالث، هو عبارة عن عدة أسباب أخرى مختلفة قد تسبب التهاب البنكرياس الحاد أهمها الارتفاع الشديد فى نسبة الدهون فى الدم، وعلى الأخص الدهون الثلاثية، أو حدوث كدمات فى غدة البنكرياس ناتجة عن حصول إصابة ما(عقب حوادث السيارات مثلاً)، وكذلك قد تؤدى بعض العقاقير الطبية أيضا، كمدرات البول إلى الإصابة بالمرض، قد يحدث المرض أيضا بسبب الارتفاع الشديد فى كالسيوم الدم، وفى حالات نادرة عقب إجراء منظار القنوات الصفراوية لأى سبب مرضى أخر(E.R.C.P ).

كما أن من الأسباب الأقل انتشارا، سرطان رأس البنكرياس وأيضا ديدان الإسكارس عندما تسبب انسدادا للقناة البنكرياسية.