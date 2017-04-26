بالأرقام.. ماذا قدم الزمالك أمام منافسيه في دوري أبطال إفريقيا؟

التحرير

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أُقيمت مراسم قرعة مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لنسخة 2017، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالقاهرة، اليوم الأربعاء.

وأوقعت القرعة الزمالك على رأس المجموعة الثانية التي تضم كل من (اتحاد العاصمة الجزائري - أهلي طرابلس الليبي - كابس يونايتد الزيمبابوي).

«التحرير» تستعرض في السطور التالية تاريخ مواجهات نادي الزمالك مع فرق مجموعته..

- الزمالك × اتحاد العاصمة الجزائري

واجه نادي الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في مباراة واحدة، كانت في البطولة العربية للأندية نسخة 2003، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين (1-1).

- الزمالك × أهلي طرابلس الليبي

واجه الزمالك نظيره أهلي طرابلس الليبي، في مبارتين، خلال منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية نسخة 1976، وتمكن الفريق الأبيض، من الفوز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة، وفي مباراة العودة فاز الفريق الليبي بهدفين مقابل هدف.

- الزمالك × كابس يونايتد الزيمبابوي.

لم يلتق فريقي الزمالك وكابس يونايتد في أي مباراة من قبل.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أولى مبارياته في القاهرة مع فريق كابس يونايتد، أحد أيام 12 و 13 و 14.