الاتحاد يقصف الجيش بثلاثية في مباراة مثيرة

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في مباراة مثيرة، تغلب الاتحاد السكندري، على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، لحساب الجولة الـ 26 ببطولة الدوري الممتاز.

تقدم زعيم الثغر بالهدف الأول، في الدقيقة 8 عن طريق محمد جدو، قبل أن يتعادل محمود البدري للجيش في الدقيقة 19، وأضاف عمرو عبد الفتاح الهدف الثاني في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني تعادل أحمد الألفي للاتحاد في الدقيقة 51، ثم أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 59.

بهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 37 ليقفز إلى المركز السابع بجدول البطولة، وتجمد رصيد طلائع الجيش عند 35 نقطة في المركز الثامن.