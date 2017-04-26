"السيسي": الدين العام لمصر وصل إلى 3.4 تريليون جنيه

كتبت– سحر عزام :

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المواطن محمد مجدي من الدقهلية حول الغلاء وارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الاقتصاد لأي دولة عبارة عن موارد ومصروفات يتم إنفاقها.

وقال السيسي في جلسة "اسأل الرئيس" على هامش المؤتمر الدوري الثالث للشباب بالإسماعيلية : "تحمل المصريين للظرف الاقتصادي والأسعار المرتفعة محل تقدير كبير، أنا راهنت على المصريين، خلال العامين الماضين مؤشر الأسعار لا ينخفض حتى من قبل تعويم الجنيه، كل الدول التي مرت بظروف صعبة وحاولت بذل محاولات جادة، كانت بتأخذ الحلول الصعبة وتتحملها، لو اعتبرناه طريق للخروج الحقيقي من الموقف الصعب للاقتصاد المصري".

وأشار السيسي إلى أن معدل الموارد في مصر لا يتناسب مع معدل الإنفاق مما يؤدي للاستدانة، لافتًا إلى أن الدين العام قفز من 700 مليار جنيه لأكثر من 3.4 تريليون في الوقت الراهن و350 مليار جنيه خدمة الدين و350 مليار جنيه للدعم.

وأكد السيسي، أن تحمل المصريين للظرف الاقتصادي الراهن محل تقدير، مضيفًا أن قرار تعويم الجنيه وخفض الدعم ليس لهما علاقة بالظرف الاقتصادي الراهن.