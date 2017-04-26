أخبار عاجلة

ضحت بأموالها من أجل زوجها.. ما لا تعرفه عن شيرين وجدي -
«غازل إحدى المصورات وأغضبه السيلفي».. 8 مواقف «غريبة» لعادل إمام في العزاء -
اسأل الرئيس - السيسي ردآ على سؤال معارض له: "هو فيه أمن دولة عندنا" -
اسأل الرئيس - السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وانتوا هشوفوا" -
السيسي يرد على جمال عيد: «الجأ للقضاء ولو حكملك يبقى ملزم ليا» -
السيسي عن تيران وصنافير: «نحترم قضاءنا.. ومش هنجامل على حساب أرضنا» -
السيسي: «الإرهاب في 1% من مساحة سيناء.. وخلي حد يقرب من حدودنا» -
السيسي: «قعدت 30 سنة أصلي في مساجد.. لكن ماسمحتش لأولادي يسمعوا لمشايخها» -
السيسي: «الفساد بقى ثقافة.. وقولت لرئيس الرقابة بلاش تعلنوا كل حاجة» -
اسأل الرئيس - السيسي: "قعدت اكثر من 30 سنة أصلي في المسجد ولم أسمح لأولادي المشاركة داخل المساجد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"السيسي": الدين العام لمصر وصل إلى 3.4 تريليون جنيه

Google+ Print
"السيسي": الدين العام لمصر وصل إلى 3.4 تريليون جنيه "السيسي": الدين العام لمصر وصل إلى 3.4 تريليون جنيه

مصراوي Masrawy

الرئيس عبد الفتاح

كتبت– سحر عزام :

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المواطن محمد مجدي من الدقهلية حول الغلاء وارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الاقتصاد لأي دولة عبارة عن موارد ومصروفات يتم إنفاقها.

وقال السيسي في جلسة "اسأل الرئيس" على هامش المؤتمر الدوري الثالث للشباب بالإسماعيلية : "تحمل المصريين للظرف الاقتصادي والأسعار المرتفعة محل تقدير كبير، أنا راهنت على المصريين، خلال العامين الماضين مؤشر الأسعار لا ينخفض حتى من قبل تعويم الجنيه، كل الدول التي مرت بظروف صعبة وحاولت بذل محاولات جادة، كانت بتأخذ الحلول الصعبة وتتحملها، لو اعتبرناه طريق للخروج الحقيقي من الموقف الصعب للاقتصاد المصري".

وأشار السيسي إلى أن معدل الموارد في لا يتناسب مع معدل الإنفاق مما يؤدي للاستدانة، لافتًا إلى أن الدين العام قفز من 700 مليار جنيه لأكثر من 3.4 تريليون في الوقت الراهن و350 مليار جنيه خدمة الدين و350 مليار جنيه للدعم.

وأكد السيسي، أن تحمل المصريين للظرف الاقتصادي الراهن محل تقدير، مضيفًا أن قرار تعويم الجنيه وخفض الدعم ليس لهما علاقة بالظرف الاقتصادي الراهن.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اسأل الرئيس - السيسي ردآ على سؤال معارض له: "هو فيه أمن دولة عندنا"

اسأل الرئيس - السيسي ردآ على سؤال معارض له: "هو فيه أمن دولة عندنا"

اسأل الرئيس - السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وانتوا هشوفوا"

اسأل الرئيس - السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وانتوا هشوفوا"

السيسي يرد على جمال عيد: «الجأ للقضاء ولو حكملك يبقى ملزم ليا»

السيسي يرد على جمال عيد: «الجأ للقضاء ولو حكملك يبقى ملزم ليا»

السيسي عن تيران وصنافير: «نحترم قضاءنا.. ومش هنجامل على حساب أرضنا»

السيسي عن تيران وصنافير: «نحترم قضاءنا.. ومش هنجامل على حساب أرضنا»