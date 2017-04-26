مورينيو يقدم عرضًا مغريًا لجناح تشيلسي

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ذكرت تقارير صحفية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، وضع البرازيلي ويليان بورخيس، لاعب تشيلسي، كأحد أبرز أهدافه، الصيف المقبل.

وقالت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، اليوم الأربعاء، إنه "رغم العقد طويل لويليان في صفوف، إلا أن مورينيو، واثق من ضم اللاعب".

وأضافت الصحيفة، أن "مانشستر يونايتد، سيُقدِّم عرضًا مغريًا لويليان، براتب يصل لـ200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، مقابل 85 ألفًا يتقاضاها حاليًا في البلوز".

ويعتقد مورينيو، بحسب الصحيفة، أن ويليان، سوف يضيف الإبداع لخط وسط مانشستر يونايتد، خاصة مع نهاية مسيرة اللاعب مايكل كاريك مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

يذكر أن مورينيو، هو من ضم ويليان، إلى تشيلسي صيف عام 2013، في صفقة مثيرة للجدل مع توتنهام، قادمًا من نادي أنجي الروسي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، بعدما كان اللاعب قريبًا جدًا من الانضمام للسبيرز.