أخبار عاجلة

ضحت بأموالها من أجل زوجها.. ما لا تعرفه عن شيرين وجدي -
«غازل إحدى المصورات وأغضبه السيلفي».. 8 مواقف «غريبة» لعادل إمام في العزاء -
اسأل الرئيس - السيسي ردآ على سؤال معارض له: "هو فيه أمن دولة عندنا" -
اسأل الرئيس - السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وانتوا هشوفوا" -
السيسي يرد على جمال عيد: «الجأ للقضاء ولو حكملك يبقى ملزم ليا» -
السيسي عن تيران وصنافير: «نحترم قضاءنا.. ومش هنجامل على حساب أرضنا» -
السيسي: «الإرهاب في 1% من مساحة سيناء.. وخلي حد يقرب من حدودنا» -
السيسي: «قعدت 30 سنة أصلي في مساجد.. لكن ماسمحتش لأولادي يسمعوا لمشايخها» -
السيسي: «الفساد بقى ثقافة.. وقولت لرئيس الرقابة بلاش تعلنوا كل حاجة» -
اسأل الرئيس - السيسي: "قعدت اكثر من 30 سنة أصلي في المسجد ولم أسمح لأولادي المشاركة داخل المساجد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مورينيو يقدم عرضًا مغريًا لجناح تشيلسي

Google+ Print
مورينيو يقدم عرضًا مغريًا لجناح تشيلسي مورينيو يقدم عرضًا مغريًا لجناح تشيلسي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت تقارير صحفية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، وضع البرازيلي ويليان بورخيس، لاعب تشيلسي، كأحد أبرز أهدافه، الصيف المقبل.

وقالت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، اليوم الأربعاء، إنه "رغم العقد طويل لويليان في صفوف، إلا أن مورينيو، واثق من ضم اللاعب".

وأضافت الصحيفة، أن "مانشستر يونايتد، سيُقدِّم عرضًا مغريًا لويليان، براتب يصل لـ200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، مقابل 85 ألفًا يتقاضاها حاليًا في البلوز".

ويعتقد مورينيو، بحسب الصحيفة، أن ويليان، سوف يضيف الإبداع لخط وسط مانشستر يونايتد، خاصة مع نهاية مسيرة اللاعب مايكل كاريك مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

يذكر أن مورينيو، هو من ضم ويليان، إلى تشيلسي صيف عام 2013، في صفقة مثيرة للجدل مع توتنهام، قادمًا من نادي أنجي الروسي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، بعدما كان اللاعب قريبًا جدًا من الانضمام للسبيرز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ضحت بأموالها من أجل زوجها.. ما لا تعرفه عن شيرين وجدي

ضحت بأموالها من أجل زوجها.. ما لا تعرفه عن شيرين وجدي

«غازل إحدى المصورات وأغضبه السيلفي».. 8 مواقف «غريبة» لعادل إمام في العزاء

«غازل إحدى المصورات وأغضبه السيلفي».. 8 مواقف «غريبة» لعادل إمام في العزاء

السيسي يرد على جمال عيد: «الجأ للقضاء ولو حكملك يبقى ملزم ليا»

السيسي يرد على جمال عيد: «الجأ للقضاء ولو حكملك يبقى ملزم ليا»

السيسي عن تيران وصنافير: «نحترم قضاءنا.. ومش هنجامل على حساب أرضنا»

السيسي عن تيران وصنافير: «نحترم قضاءنا.. ومش هنجامل على حساب أرضنا»