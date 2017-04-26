ترامب يأمر بمراجعة أوضاع الأراضي الاتحادية في مناطق الآثار الوطنية

واشنطن - (د ب أ):

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بمراجعة أوضاع الأراضي الاتحادية المحمية في مناطق الآثار الوطنية والمعالم الكبرى في البلاد.

وقال وزير الشؤون الداخلية ريان زينكى إن الحكومة بصدد مراجعة أوضاع مناطق الآثار الوطنية والمعالم الكبرى على مساحة أكبر من 40 ألف هكتار التي أعلنها الرؤساء السابقون منذ عام 1996.

وانتقد علماء البيئة هذه الخطوة.

وقال ترامب إن "الإدارات السابقة استخدمت قانونا صدر منذ 100 عام لوضع ملايين الافدنة من الأراضي والمياه تحت الرقابة الاتحادية الصارمة من جانب واحد، مما أدى إلى إلغاء قدرة السكان الذين يعيشون بالفعل في تلك الولايات على التعبير عن كيفية استخدام تلك الأرض".