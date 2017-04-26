وزير خارجية الصين يطالب بمنع الحرب: "كوريا الشمالية ليست الشرق الأوسط"

برلين - (د ب أ):

طالب وزير الخارجية الصيني وانج يي بمنع أي حرب في شبه الجزيرة الكورية تحت أي ظرف.

وخلال لقائه مع نظيره الألماني زيجمار جابريل، قال وانج في برلين اليوم الأربعاء: "لن نسمح حتى بأن يكون احتمال هذه الحرب 1 في المئة".

وتابع الوزير الصيني: "لأن كوريا الشمالية ليست منطقة شرق أوسط، وإذا اندلعت حرب في شبه الجزيرة الكورية، فسنجد عواقب وخيمة لا يمكن تصورها"، ولفت إلى أنه لذلك فإن من مصلحة الصين "أن نقلص مخاطر هذه الحرب بشكل فعلي".

يذكر أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية توتر بشدة منذ العام الماضي بعد قيام كوريا الشمالية بتجربتين نوويتين وإجرائها العديد من التجارب الصاروخية.

من جانبها، بدأت القوات المسلحة الأمريكية، في وقت أسبق مما كان متوقعا، في بناء نظام مضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية، وقد أثارت هذه الخطوة جدلا.