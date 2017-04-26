إصابة 12 عاملًا باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

بني سويف - أحمد كامل:

استقبل مستشفى بني سويف العام، اليوم الأربعاء، 12 عاملًا بمصنع في منطقة بياض العرب، مصابين باشتباه تسمم غذائي.

وقال الدكتور هاني همام، مدير مستشفى بني سويف العام، في تصريحات صحفية، إن العاملين شعروا بحالة من الإعياء وقيئ ومغص، إثر تناولهم وجبة اشتروها من أحد المحلات التجارية.

وأوضح "همام" أن الحالة العامة للمصابين متوسطة، ويخضعون للعلاج اللازم داخل قسم الباطنة بالمستشفى، ويجري تلقيهم للعلاج اللازم.