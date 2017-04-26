"الأزهر" يعلن عن حاجته لشغل وظائف قيادية بمختلف المحافظات - صور

كتب- محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف، الأربعاء، عن حاجته لشغل وظائف قيادية، طبقا للقانون 81 لعام 2016.

وطالب الأزهر، المتقدمين استيفاء نموذج التقدم للوظائف القيادية من الإدارة العامة لشئون العاملين على أن يرفق به ما يلي:

1- بيان مستقل عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها.

2- بيان مستقل عن اقتراحاته لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.

3- 3 صور فوتوجرافية حديثة + صورتين من بطاقة الرقم القومي.

وذكرت المشيخة على موقعها الرسمي، أن الطلبات تقدم باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بسكرتارية مكتب شيخ الأزهر بمقر المشيخة بحديقة بالدراسة بالقاهرة أو إلكترونيا من خلال هذه الصفحة، لمدة 15 يوما تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 26/4/2017 وحتى نهاية يوم الأربعاء 10/5/2017م.

وشدد الأزهر، على أنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات غير المستوفاة للمستندات المطلوبة أو التي ترد بالبريد أو التي تسلم قبل أو بعد الميعاد المحدد للإعلان.​