في ذكرى ميلاده.. 11 معلومة عن «بهير منير الخطير»

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الفنان والسيناريست هشام ماجد، من أبرز الشبان الذين أثبتوا أنفسهم على الساحة الفنية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا من خلال أدواره المختلفة، وتميز بخفة دمه وكميديته المعروفة عنه في جميع بطولاته الفنية. يحتفل هشام بعيد ميلاده الـ37، اليوم الأربعاء، ويرصد موقع «التحرير-لايف»، في التقرير التالي بعض المعلومات عنه وعن حياته الفنية والشخصية.

1- ولد هشام ماجد يوم 26 إبريل عام 1980.

2- تخرج من كلية الهندسة بجامعة القاهرة وتزوج بعد تخرجه مباشرة.

3- أثناء دراسته كوّن فرقة خاصة به تحمل عنوان "تمر هندي للإنتاج الفني"، تهدف للسخرية من الأفلام المصرية، كان من ضمنهم صديقيه الفنانين: أحمد فهمي، وشيكو.

4- كان أول عمل يجمع الفرقة فيلم "رجال لا تعرف المستحيل"، الأمر الذي لفت انتباه المنتج محمد حفظي، والذي أنتج لهم مسلسل "أفيش وتشبيه" الذي كان يقدم يومياً حلقة مختلفة ساخرة عن كلاسيكيات السينما.

5- شارك هشام في ورشة كتابة فيلم "بوشكاش"، ثم قام بتأليف فيلم "ورقة شفرة"، الذي قام ببطولته مع أصدقائه فهمي وشيكو وحاز الفيلم على جائزة النقاد لأفضل وجوه جديدة لعام 2008.

6- اقترن اسمه باسم فهمي وشيكو، حتى استكملوا مسيرتهم الفنية وحققوا نجاحاً واسعاً في فيلم "سمير وشهير وبهير"، وأبدع في دور الفتاة الرقيقة التي تحولت لشاب بفيلم "بنات العم".

7- قام بتأليف فيلم "بيبو وبشير" بالاشتراك مع فهمي، وأبطاله الفنين: منة شلبي، آسر ياسين، وإخراج مريم أبو عوف.

8- مثّل في فيلم "نعم مازلت آنسة" للمخرج أحمد يحيى، كما شارك فهمي ثانية في تأليف فيلم "فاصل ونعود" الذي جسد دور بطولته الفنان كريم عبد العزيز، ومخرجه أحمد نادر جلال.

9- في السباق الرمضاني عام 2013، قام الثلاثي هشام وفهمي وشيكو بتأليف وبطولة مسلسل "الرجل العناب"، وبالمثل شارك هشام أصدقائه فيلم "الحرب العالمية الثالثة" وحققوا نجاحاً كبيراً، حتى قدموا برنامج "الفرنجة" المذاع على قناة "النهار".

10- انفصل هشام وشيكو عن فهمي بسبب خلاف حول كتابة فيلم "الرجل العناب"، وفقًا لتصريحات الأخير، وقدمّ هشام دور الظابط بفيلم "حملة فريزر"، ومثل دور الطبيب بمسلسل "نيللي وشريهان".

11- يستكمل هشام تصوير مسلسله الجديد "خلصانة بشياكة" مع الفنان أحمد مكي، وصديقه شيكو، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.