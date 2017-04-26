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البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد موافقته على عدة قوانين

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البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد موافقته على عدة قوانين البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد موافقته على عدة قوانين

التحرير

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رفع الدكتور على عب العال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، على أن يستكمل البرلمان جلساته ظهر غدا الخميس.

وقد بدء البرلمان اليوم فى مناقشة قانون الرياضة، ووصل لمناقشة المادة 16 من القانون المكون من 116 مادة.

وقد وافق المجلس فى جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية المقدم من النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم ، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعة صياغته.

كما وافق على تعديل قانون السجل التجاري، بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية، والذى تم رفضه من جميع رؤساء الهيئات القضائية، وذلك بصفة نهائية بتوافق الثلثين، وعلى تعديل قانون الطوارئ بعد مراجعة مجلس الدولة، كما وافق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية بصفة نهائية بعد مراجعته.

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التحرير

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