وزير شئون مجلس النواب ينفي الموافقة على خفض سن تقاعد القضاة

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نفى المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، صدور موافقة من المجلس على خفض سن التقاعد للقضاة.

وأوضح مروان - في بيان اليوم الأربعاء، أن الأنباء التي تحدثت حول خفض سن تقاعد القضاة شائعة لا أساس لها من الصحة.

ووافق البرلمان، برئاسة على عبد العال، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الهيئات القضائية، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم "46" لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم "47" لسنة 1972، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم "75" لسنة 1963، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم "117" لسنة 1958.