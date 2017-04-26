أخبار عاجلة

ضحت بأموالها من أجل زوجها.. ما لا تعرفه عن شيرين وجدي -
«غازل إحدى المصورات وأغضبه السيلفي».. 8 مواقف «غريبة» لعادل إمام في العزاء -
اسأل الرئيس - السيسي ردآ على سؤال معارض له: "هو فيه أمن دولة عندنا" -
اسأل الرئيس - السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وانتوا هشوفوا" -
السيسي يرد على جمال عيد: «الجأ للقضاء ولو حكملك يبقى ملزم ليا» -
السيسي عن تيران وصنافير: «نحترم قضاءنا.. ومش هنجامل على حساب أرضنا» -
السيسي: «الإرهاب في 1% من مساحة سيناء.. وخلي حد يقرب من حدودنا» -
السيسي: «قعدت 30 سنة أصلي في مساجد.. لكن ماسمحتش لأولادي يسمعوا لمشايخها» -
السيسي: «الفساد بقى ثقافة.. وقولت لرئيس الرقابة بلاش تعلنوا كل حاجة» -
اسأل الرئيس - السيسي: "قعدت اكثر من 30 سنة أصلي في المسجد ولم أسمح لأولادي المشاركة داخل المساجد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزير شئون مجلس النواب ينفي الموافقة على خفض سن تقاعد القضاة

Google+ Print
وزير شئون مجلس النواب ينفي الموافقة على خفض سن تقاعد القضاة وزير شئون مجلس النواب ينفي الموافقة على خفض سن تقاعد القضاة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نفى المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، صدور موافقة من المجلس على خفض سن التقاعد للقضاة.

وأوضح مروان - في بيان اليوم الأربعاء، أن الأنباء التي تحدثت حول خفض سن تقاعد القضاة شائعة لا أساس لها من الصحة.

ووافق البرلمان، برئاسة على عبد العال، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الهيئات القضائية، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم "46" لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم "47" لسنة 1972، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم "75" لسنة 1963، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم "117" لسنة 1958.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ضحت بأموالها من أجل زوجها.. ما لا تعرفه عن شيرين وجدي

ضحت بأموالها من أجل زوجها.. ما لا تعرفه عن شيرين وجدي

«غازل إحدى المصورات وأغضبه السيلفي».. 8 مواقف «غريبة» لعادل إمام في العزاء

«غازل إحدى المصورات وأغضبه السيلفي».. 8 مواقف «غريبة» لعادل إمام في العزاء

السيسي يرد على جمال عيد: «الجأ للقضاء ولو حكملك يبقى ملزم ليا»

السيسي يرد على جمال عيد: «الجأ للقضاء ولو حكملك يبقى ملزم ليا»

السيسي عن تيران وصنافير: «نحترم قضاءنا.. ومش هنجامل على حساب أرضنا»

السيسي عن تيران وصنافير: «نحترم قضاءنا.. ومش هنجامل على حساب أرضنا»