يقضي على شغب الملاعب.. البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون الرياضة

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وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون إصدار قانون الرياضة، والذى يستهدف تنمية الروح الرياضية، ووقف شغب الملاعب، وتلبية المتطلبات الدولية للنشاط الرياضى، وتنمية النشاط الرياضى فضلاً عن تقديم حلول الى العديد من المشكلات التى تواجه الأندية و النشاط الرياضى فى مصر، وتعديل الأسس الموضوعية للمحكمة الرياضية.

و عقب المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة حاليًا، مؤكداً أهمية اصدار قانون الرياضة؛ نظراً لما يستهدفه من تنمية وتطوير المنظومة الرياضية وتقديم حلول للمشكلات التمويلية التى تعترى منظومة تطوير العمل الرياضى فى مصر.