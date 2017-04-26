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قضاة يطعنون أمام «الدستورية» على قانون الهيئات القضائية

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قضاة يطعنون أمام «الدستورية» على قانون الهيئات القضائية قضاة يطعنون أمام «الدستورية» على قانون الهيئات القضائية

التحرير

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قالت مصادر قضائية، لـ"التحرير" إن عددًا كبيرًا من القضاة اتفقوا خلال اجتماعهم اليوم الأربعاء في نادي القضاة، على الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على قانون الهيئات القضائية، بمجرد إقراره من رئيس  الجمهورية، ونشره فى الجريدة الرسمية.

ويذكر أن القانون، الذي وافق عليه البرلمان قبل قليل، ينص على أن يعين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نواب الرئيس في كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، بالإضافة لسن المعاش يكون عند 60 عاما. 

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التحرير

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