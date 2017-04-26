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نواب في مؤتمر لرفض قانون الهيئات القضائية: «عبد العال» يقهرنا

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نواب في مؤتمر لرفض قانون الهيئات القضائية: «عبد العال» يقهرنا نواب في مؤتمر لرفض قانون الهيئات القضائية: «عبد العال» يقهرنا

التحرير

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نظم عدد من نواب تكتل 25-30 البرلماني وآخرون، مؤتمرًا صحفيًا داخل البرلمان، اليوم الأربعاء، عقب انسحابهم من قاعة انعقاد الجلسات العامة، بسبب تمرير مشروع قانون الهيئات القضائية.

وأكد النواب خلال المؤتمر، أن رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال، لم يمنح أيًّا منهم الكلمة للتعليق على القانون أو مناقشته.

وقال النائب هيثم الحريري، في كلمته بالمؤتمر، إنهم تقدموا بطلب وقع عليه أكثر من 30 نائبًا؛ لأخذ الرأي على مشروع القانون بالنداء وليس رفع الأيدي، ولم يستجب أحد لهم، مضيفًا أن النواب الرافضين للقانون كتبوا أسمائهم وأرقام عضوياتهم في ورقة سيتم نشرها.

"الحريري" اتهم "عبد العال" بقهر أعضاء التكتل، حيث يرفض منحهم الكلمة، "ضاربا بالدستور ولائحة البرلمان عرض الحائط"، حسب وصفه، مكملًا: "لماذا يخافون من إعطائنا الكلمة.. لن نقبل أن نكون معارضة كرتونية، والمجلس يريد أن يكون صوتا واحدا فقط".

وتابع: "من غير المعقول أن نرى تأميما للصحافة والإعلام، وصداما مع الأزهر والسلطة القضائية ونسكت"، مكملًا: "نحن نخاطب الشعب من خلال الصحافة بعد منعنا من أخذ الكلمة، كما سنتوجه للرأي العام".

وردا علي تصعيد التكتل بإمكانية الاستقالة من البرلمان، احتجاجا علي تعامل إدارة البرلمان معهم، قال "كل الأمور واردة وهذه هي الفرصة الأخيرة لنا في المجلس".

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التحرير

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