حوار| أسامة العبد: تحديد ولاية شيخ الأزهر «ليس أمرًا هينًا».. وارجعوا للدستور

التحرير

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- دراسة الأزهر وسطية لا تعرف التعصب.. ومناهجه فى تغير دائم للأحسن

- الأزهر ليس مِلكًا لمصر فقط.. ولماذا تصبون غضبكم عليه دون غيره؟

- لا أعرف بوجود قيادات للأزهر ينتمون لـ«الإخوان».. والمشيخة المسؤولة

الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أكد فى حواره لـ«التحرير»، أن الأزهر ليس مِلكًا لمصر فقط، ولكنه ملك للعالم الإسلامى بأكمله، ويجب علينا أن نحفظ قيمة وقامة هذه المؤسسة العريقة، حتى لا تضيع بين المسلمين، لافتًا إلى أن الأزهر خرّج العلماء والسفراء والوزراء ورؤساء الدول، يجب علينا أن نُرفق به.. وإلى نص الحوار:

وسطي لا يعرف التشدد

- كيف ترى الانتقادات الموجهة إلى مؤسسة الأزهر خلال الفترة الأخيرة؟

دعنا نتحدث عن الواقع بهذه المؤسسة العريقة، فالأزهر عاش فوق الـ1000 عام فى خدمة الشريعية الإسلامية واللغة العربية ويخدم الإسلام والمسلمين والعالم أجمعين، لأن دراسة الأزهر وسطية معتدلة، فهو لا يعرف التشدد أو التعصب على الإطلاق. الأزهر ليس مِلكًا لمصر فقط، ولكنه ملك للعالم الإسلامى بأكمله، ويجب أن لا ننسى أن عالمًا من علماء تونس كان شيخًا للأزهر، لذلك يجب علينا جميعًا أن نحفظ قيمة وقامة هذه المؤسسة العريقة حتى لا تضيع بين المسلمين، فالأزهر خرج العلماء والسفراء والوزراء ورؤساء الدول، يجب علينا أن نرفق بالأزهر.

ينشر السلام

- البعض يرى أن مناهج الأزهر لم يتم تطويرها منذ سنوات طويلة؟

المناهج تتغير وتتبدل بشكل دائم، فعلى سبيل المثال ما درسته أنا فى هذ المؤسسة يختلف عما درسه الطالب الحالى أو الذى جاء بعدى، ومناهج الأزهر فى تغير دائم إلى الأحسن، وكفيلة بتعليم الفكر الإسلامى الصحيح، الذى ينشر السلام بين المسلمين وغير المسلمين، وعلى كل حال نحن الآن داخل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ننظر فى المؤلفات سواء أكانت أزهرية أو غير أزهرية والمناهج التعليمية بشكل عام، فلماذا نصب جام الغضب على الأزهر فقط دون غيره؟

ليس هينًا

- كيف ترى مشروع القانون المقدم بتعديل ولاية شيخ الأزهر لـ8 سنوات فقط؟

لم يتقدم إلينا أحد من النواب أو الحكومة بمثل هذا القانون إلى الآن، تحديد ولاية شيخ الأزهر يعتبر أمرًا متعلقا بالدستور، وليس أمرًا هينًا كما يظن البعض.

لا يصح الهجوم

- كيف ترى مطالبات النائب محمد أبو حامد فى مشروع القانون الذى أعلن عنه بأن يكون مجمع البحوث الإسلامية مع هيئة كبار العلماء مختصين باختيار شيخ الأزهر؟

بالفعل هيئة كبار العلماء هى المختصة باختيار شيخ الأزهر، فهى ترشحه لرئيس الجمهورية، وهو من يختار، أما مجمع البحوث الإسلامية فهو مختص بالجانب العلمى، وهيئة كبار العلماء تمثل أعلى هيئة إسلامية فى مذهب أهل السنة، ولا يصح الهجوم على الأزهر، لأنه يعتبر هجومًا على الدولة ذاتها.

حول العالم

- البعض يقول إن الأزهر أهمل الجاليات المسلمة فى الخارج؟

بالطبع لا، فالأزهر تمتد جذوره فى معظم الدول الإسلامية فى جميع أنحاء العالم، وأيضًا غير الإسلامية، إضافة إلى أن الأزهر يأتى له طلاب من 120 دولة حول العالم بغرض التعلم فيه.

نعمل منذ فترة

- كيف يتم تطوير الخطاب الدينى من وجهة نظرك؟

نحن بالفعل نعمل منذ فترة على تطوير الخطاب الدينى، وعقدنا مؤتمرًا فى هذا الشأن، وخلال الفترة المقبلة سوف نعقد مؤتمرًا آخر تحت قبة البرلمان يكون امتدادا لسابقه من أجل العمل على تطوير الخطاب الدينى، ونركز على اختيار العنصر الدعوى فى تجديد الخطاب الدينى، الذى يعتبر ركيزة مهمة من حيث اختيار نوعية الدعاة، وأن يكون الداعية وسطيا ومعتدلا.

اسألوا المشيخة

- البعض يقول إن عددا من قيادات الأزهر ينتمون لجماعة الإخوان؟

هذا الذى لا أعرفه وتُسأل عنه المشيخة.