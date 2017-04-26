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صور| الاستعداد لزيارة بابا الفاتيكان برفع المخالفات وتنظيف الشوارع

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صور| الاستعداد لزيارة بابا الفاتيكان برفع المخالفات وتنظيف الشوارع صور| الاستعداد لزيارة بابا الفاتيكان برفع المخالفات وتنظيف الشوارع

التحرير

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تنتهي غدًا الخميس، كافة استعدادات محافظتي القاهرة والجيزة، الخاصة باستقبال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي يزور للمرة الأولى، يومي الجمعة والسبت المقبلين.

ورصدت "التحرير" انتشار لافتات كثيرة على كوبري 6 أكتوبر وفي طريق صلاح سالم، وحتى طريق مطار القاهرة، مكتوب عليها باللغتين العربية والإنجليزية "بابا السلام في مصر السلام"؛ للترحيب بالبابا فرنسيس.

من جانبه، قال المهندس حافظ السعيد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إنه تم إخطاره بالزيارة منذ نحو شهر، لافتا إلى أن المحافظة اقتربت من إنهاء كافة الاستعدادات، حيث تم تعليق لافتات بخط سير جولة البابا في العاصمة.

وأضاف السعيد، لـ"التحرير"، أنه تم رفع كافة المخالفات وصناديق القمامة بالطرق التي سيسلكها الموكب، وتم مراجعة الإضاءة ونظافة الشوارع والحدائق وتقليم الأشجار بالأماكن التي سيزورها.

وأكد السعيد أنه يتم مراجعة أعمال النظافة والإضاءة بشكل يومي، منوهًا بأن العاملين بالمحافظة أيضا نشروا الأعلام بطول الطرق.

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التحرير

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