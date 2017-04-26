كيف تصبح مليونيرا من اليوتيوب

شيماء مصطفى

يعد اليوتيوب الآن هو وسيلة سريعة لتحقيق الشهرة والأموال، قد تجد نفسك بين ليلة وضحها مليونير وذلك من خلال طرح أحد الفيديوهات على اليوتيوب، ويحقق نسب مشاهدة عالية ويترتب على ذلك أن تتحول إلى مليونير، وسوف نطلعكم على كيف تصبح مليونير من اليوتيوب في السطور التالية.

كيف تكسب الأموال من اليوتيوب

بتأكيد يدور في تفكير الجميع كيف يحققوا الأرباح من اليوتيوب مثل باقي مشاهير السوشيل ميديا المعروفين، وكيف يتم حساب الأرباح عبر إعلانات adsense وسوف نفرق بين نوعين من الحساب على اليوتيوب.

النوع الأول من الحساب هو partner وهو حساب مستضيف، والنوع الأخر من الحساب هو عادي، ويكمن الفرق بينهم في أن الحساب المستضيف يحقق أرباح أكبر من الحساب العادي، ويتقاسم يوتيوب أرباح الاعلانات مع الشخص لكل منهما 50%.

وفى الحقيقة هناك نوع حساب ثالث، ولكن ذلك النوع غير متاح في مصر في الوقت الحالى، أو موجود ولكن بنسبة بسيطة جدا فهو خاص بالشركات، وهو قنوات المستثمر وفي هذا النوع من الحساب تكون الأرباح 70% للشخص، و 30% لحساب يوتيوب.

بعد إنشاء الحساب وربطة بقناتك الخاصة تبدأ في رفع الفيديوهات عليها، ولكن يجب أن تكون حصرية وتخص صاحب الحساب حتى تضاف الإعلانات ويحاسب عليها، ولكن في حال لم تكن الفيديوهات تخص الشخص صاحب الحساب فذلك مخالف لقانون اليوتيوب، وسوف يتم إلغاء الاعلانات وقد يتم وقف القناة في حال تكرر الأمر.

عندما تصل نسب المشاهدة على قناتك الخاصة على اليوتيوب مليون مشترك، في تلك الحالة يدفع لك ألف دولار في الشهر على الأقل، وذلك لأن اعلانات القناة لديك تدخل أرباح عالية.

كلما زاد عدد المشتركين في قناتك الخاصة على اليوتيوب، وتحقق مشاهدات عالية يتم حساب نسب الأرباح على عدد الإعلانات، وأيضا سوف تحاسب على كل شخص شاهد الاعلان بحيث تحسب الارباح من 2 سنت إلى 5 سنت لكل شخص، وإذا ضغط على الاعلان تزيد الارباح من 5 سنت إلى دولار أمريكي، وإذا تم شراء المنتج الموجود بالإعلان فهذا هو قمة تحقيق الأرباح.

بجانب كل ذلك هناك قائمة شهرية يحددها يوتيوب تخص القنوات الأعلى مشاهدة شهريا، فيكون لها أرباح مضاعفة وتسمي شريحة part 1، وهناك فئة المشاهدات الطويلة أيضا وتلك تخص الفيديوهات التي يفضل الأشخاص مشاهدتها أكثر من مرة، وتلك أيضا لها أرباح إضافية.

المصدر : مصرفايف