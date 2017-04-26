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بالصور.. أمن السويس يداهم مزارع الفاكهة القريبة من القناة

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مصراوي Masrawy

أمن السويس يداهم مزارع الفاكهة القريبة من القناة (1)أمن السويس يداهم مزارع الفاكهة القريبة من القناة (1)

أمن السويس يداهم مزارع الفاكهة القريبة من القناة (2)أمن السويس يداهم مزارع الفاكهة القريبة من القناة (2)

أمن السويس يداهم مزارع الفاكهة القريبة من القناةأمن السويس يداهم مزارع الفاكهة القريبة من القناة

أمن السويس يداهم مزارع الفاكهة القريبة من القناة (5)أمن السويس يداهم مزارع الفاكهة القريبة من القناة (5)

أمن السويس يداهم مزارع الفاكهة القريبة من القناة (4)أمن السويس يداهم مزارع الفاكهة القريبة من القناة (4)

أمن السويس يداهم مزارع الفاكهة القريبة من القناة (6)أمن السويس يداهم مزارع الفاكهة القريبة من القناة (6)

أمن السويس يداهم مزارع الفاكهة القريبة من القناة (7)أمن السويس يداهم مزارع الفاكهة القريبة من القناة (7)

أمن السويس يداهم مزارع الفاكهة القريبة من القناة (8)أمن السويس يداهم مزارع الفاكهة القريبة من القناة (8)

السويس – حسام الدين أحمد:

واصلت مديرية أمن السويس لليوم الثاني على التوالي، حملاتها الأمنية على قرى القطاع الريفي، ومزارع الفاكهة المتاخمة للمجري الملاحي لقناة السويس، في إطار عمليات التأمين.

شارك في الحملة العميد محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، بالإضافة إلى عناصر من الأمن الوطني والعام وتشكيلات أمنية.

أجرت الحملة تمشيط للمناطق الصحراوية المتاخمة للنفق، مع فحص العناصر المترددة على المزارع جنائيًا وسياسيًا، وضبطت 9 أشخاص مشتبه فيهم، بجانب فحص العمالة الموجودة بالمزارع؛ للتأكد من هويتهم، وعدم تورطهم في أي اعمال إجرامية أو هروبهم من أحكام جنائية.

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