تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي الأساسيين

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خضع لاعبو الأهلي الأساسين، لتدريبات استشفائية، على هامش المران الجماعي، اليوم الأربعاء، والذي يشهده ملعب مختار التتش، بالجزيرة.

واكتفى (سعد سمير - محمد نجيب - علي معلول - أحمد فتحي - حسام عاشور - حسام غالي - عبد الله السعيد - ميدو جابر - جونيور أجايي - سليماني كوليبالي) بالجري حول الملعب لمدة 10 دقائق.

وواصل النادي الأهلي تدريباته، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق، عقب الفوز على طنطا، بهدف دون رد.

كما انتظم وليد سليمان، لاعب الفريق، بالتدريبات الجماعية للفريق، وشارك فيها بصورة جيدة، بعد أن تغيب عن مواجهة طنطا، بسبب شعوره بإجهاد في العضلة الضامة.

وتغيب أكرم توفيق لاعب الفريق، من المشاركة فى تدريب الفريق بسبب تعرضه لنزلة برد حادة.

وحرص أكرم على الحضور للنادي، وخضع لفحص طبي بإشراف طبيب الفريق الذي أكد ضرورة حصوله على راحة من التدريبات لحين الشفاء من نزلة البرد.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على ستاد السلام، في إطار الجولة الـ 26، ببطولة الدوري الممتاز.