بالأرقام.. الأهلي «قاهر الجميع» في مجموعة إفريقيا: «لم يهزمه أحد»

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أُقيمت مراسم قرعة مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لنسخة 2017، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بالقاهرة، اليوم الأربعاء.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة مع أندية (القطن الكاميروني - الوداد المغربي - زاناكو».

«التحرير» تستعرض لكم في السطور التالية تاريخ مواجهات النادي الأهلي مع فرق مجموعته..

الأهلي × الوداد المغربي

واجه الأهلي نظيره الوداد المغربي 5 مرات، فاز في مبارتين وتعادل في 3 مباريات، ولم يخسر في أي مواجهة.

أولى المواجهات كانت في دورة الزيتون الودية عام 2009، وفاز الأهلي بالمباراة (2-0)، ثم تواجه الفريقين 4 مرات في دوري أبطال إفريقيا لمرحلة المجموعات، تعادلا ذهابًا وأيابًا في نسخة 2011، وفي نسخة 2016 تعادلا سلبيًا في مباراة الذهاب وفاز الأهلي (1-0) في مباراة العودة.

الأهلي × القطن الكاميروني

واجه الأهلي نظيره القطن الكاميروني، في 6 مباريات، الأولى في نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2008، فاز الشياطين الحمر، في مباراة الذهاب (2-0) وتعادلا في لقاء العودة (2-2) ليحصد القلعة الحمراء، سادس ألقابه الإفريقية على حساب القطن.

وفي نسخة 2013 في الدور نصف النهائي، تعادلا بنفس النتيجة ذهابًا وأيابًا (1-1) إلا أن الأهلي تمكن من عبور القطن بضربات الجزاء، وفي عام 2014 تواجها في دور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية، فاز الأهلي (1-0) في مباراة الذهاب، كما فاز (2-1) في لقاء العودة.

الأهلي × زاناكو الزامبي

لم يلتق الأهلي مع نظيره زاناكو الزامبي، في أي مباراة من قبل.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي أولى مباراته في دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، أحد أيام 12 و 13 و 14 مايو المقبل، في القاهرة مع فريق زناكو الزامبي.

ونستنتج من نتائج الأهلي في المباريات السابقة أمام منافسية من المجموعة الرابعة، أن المارد الأحمر ستكون فرصه في التأهل أعلى من منافسية، فلم يخسر الأهلي في أي مباراة واجه بها الفرق الواقعه معه في المجموعة.