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لاعب مارسيليا السابق: أفضل الموت على اللعب لسان جيرمان

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لاعب مارسيليا السابق: أفضل الموت على اللعب لسان جيرمان لاعب مارسيليا السابق: أفضل الموت على اللعب لسان جيرمان

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يفضل أندريه بيير جينياك، مهاجم تايجرز المكسيكي والمنتخب الفرنسي، الموت عن التوقيع على عقود انتقاله لباريس سان جيرمان، واللعب بقميصه.

ولعب جينياك خمسة مواسم مع نادي مارسيليا الغريم التقليدي، لفريق سان جيرمان، في الدوري الفرنسي، قبل الرحيل إلى الدوري المكسيكي في عام 2015.

وقال جينياك، عبر موقع «فرانس فوتبول»: «أكره سان جيرمان.. أفضل الموت عن التوقيع لهم.. لو عرض علي النادي 10 أضعاف راتبي لن أنضم لهم».

وأعرب جينياك عن سعادته بخروج سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري بعد هزيمتهم بسداسية لهدف أمام برشلونة رغم التغلب على الفريق الكتالوني ذهابًا برباعية دون رد.

وأضاف: «لن تكون لديكم أدنى فكرة عن كيف كنت أصرخ حينما سجل برشلونة الهدف السادس»، مختتمًا: «كنت أصرخ وأركض في كل ناحية حتى زوجتي شعرت بالخوف».

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التحرير

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