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رئيس ريال مدريد يتعهد بضم «مبابي»

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رئيس ريال مدريد يتعهد بضم «مبابي» رئيس ريال مدريد يتعهد بضم «مبابي»

التحرير

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تستمر المنافسة داخل أندية أوروبا، من أجل التعاقد مع اللاعب الفرنسي الشاب كليان مبابي، مهاجم نادي موناكو الفرنسي، والذي أثار ذهول جميع متابعي كرة القدم الأوروبية هذا الموسم بقدرته التهديفية العالية.

ووفقًا لتقارير صحفية فرنسية فإن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، وعد بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي، كليان مبابي قبل الانتخابات الرئاسية الجديدة في النادي الملكي.

وأوضحت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن بيريز تعهد بفعل كل شئ ممكن من أجل ضمان انتقال مبابي لريال مدريد الصيف المقبل، حتى لو كان انتقاله سيكلف خزائن النادي الأبيض 85 مليون جنيه إسترليني (100 مليون يورو).

وذكرت الصحيفة الفرنسية هذه الكلمات من بيريز بما فعله في صيف عام 2000 عندما وعد بالتعاقد مع لويس فيجو من برشلونة في صفقة اعتبرها البعض من أفضل الصفقات في التاريخ، حيث انضم لويس فيجو من برشلونة لريال مدريد مقابل 60 مليون يورو.

يذكر أن كليان مبابي صاحب 18 عامًا ساهم في تأهل موناكو لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتصدره للدوري الفرنسي على حساب نيس وباريس سان جيرمان.

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التحرير

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