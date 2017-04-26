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رئيس رابطة الدوري الإسباني يؤكد وجود تلاعبات بنتائج المباريات

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رئيس رابطة الدوري الإسباني يؤكد وجود تلاعبات بنتائج المباريات رئيس رابطة الدوري الإسباني يؤكد وجود تلاعبات بنتائج المباريات

التحرير

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أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، وجود تلاعبات مستمرة بنتائج المباريات بدوري الدرجة الثانية، والدرجة الثالثة، في إسبانيا.

وقال تيباس، في اجتماع حول سبل مكافحة الفساد في الرياضة، اليوم الأربعاء: «هناك تلاعبات مستمرة بنتائج المباريات في الدرجة الثانية ب، والدرجة الثالثة، وأحمل الاتحاد الإسباني لكرة القدم المسؤولية الكاملة بشأن ما يحدث، لعدم اتخاذهم الخطوات اللازمة للحد من هذه الظاهرة».

وأعرب رئيس «الليجا» عن معارضته لعملية انتخابية يكون فيها: "الرئيس لديه معلومات لا يملكها المرشح الآخر".

وأعلن تيباس أنه تم الإبلاغ عن هذه المخالفات أمام المجلس الانتخابي، مضيفًا أنه سيتم إحالتها للمحكمة الإدارية للرياضة، مؤكدًا أنه "إذا أجريت انتخابات شفافة ستحدث تغييرات".

كما طعن خافيير تيباس في نزاهة انتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني، الذي يتربع على رئاسته أنخيل ماريا فيار منذ 29 عامًا، مؤكدًا على ضرورة تعديل القوانين، والالتزام بالشفافية في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه في حال القيام بانتخابات نزيهة وشفافة ستكون هناك تغييرات جذرية في الاتحاد.

و عن التأخر في الاعتماد على تقنية الإعادة في الليجا، أضاف: رئيس الاتحاد الإسباني يتحمل المسؤولية الكاملة، لم يظهر أي رغبة في الاعتماد على هذه التكنولوجيا التي ستعتمد عليها جميع الدوريات الأوروبية الموسم المقبل باستثناء الدوري الإسباني.

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التحرير

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