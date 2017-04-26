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بائع خضروات يُهشّم وجه طفلة بـ"ميزان" في الشرقية

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بائع خضروات يُهشّم وجه طفلة بـ"ميزان" في الشرقية بائع خضروات يُهشّم وجه طفلة بـ"ميزان" في الشرقية

مصراوي Masrawy

مديرية أمن الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أقدم بائع خضروات في أحد الأسواق بمدينة أبو حماد في الشرقية، اليوم الأربعاء، على سحق وجه طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، بالميزان؛ بعدما رفضت إعطاءه له؛ لاستخدامه في مشاجرة مع أحد البائعين بالسوق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حماد، بورود بلاغًا من "عزيزة.ح" 32 عامًا، بائعة خضروات، تتهم فيه "حمادة.الـ.ع" 20 عامًا، بائع خضار، بالتعدي على نجلتها "منة" 11 عامًا، تلميذة بالصف الخامس الابتدائي، بالضرب بواسطة ميزان، ما أسفر عن إصابتها بجروح وكسور بالغة بوجهها.

وأشارت مُقدمة البلاغ، إلى أنه أثناء وجودها بأحد الأسواق بمدينة أبو حماد، وبعدما تركت نجلتها "المجني عليها"، بجوار فرشتها في السوق لقضاء حاجة، أقدم المتهم على التعدي على نجلتها، بعدما رفضت الأخيرة إعطاءه الميزان، حينما هم بالاستيلاء عليه لاستخدامه في مشاجرة مع أحد البائعين بالسوق.

حُرر عن الواقعة المحضر رقم 10260 جُنح أبو حماد لسنة 2017، ونقلت الطفلة المُصابة إلى مستشفى أبو حماد لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما يُكثف ضباط البحث الجنائي جهودهم لضبط المتهم.

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