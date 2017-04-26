سكرتير نادي القضاة: البرلمان «يعتدي» على القضاء

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المستشار محمد عبده صالح، سكرتير عام نادي القضاة، رفض القضاة لقانون الهيئات القضائية، موضحًا أن موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على القانون اعتداء وتغول على السلطة القضائية.

وتوافد عشرات القضاة على مقر النادي بوسط القاهرة؛ لدراسة خطوات التصعيد ضد البرلمان بعد إقراره القانون سالف الذكر، قبل أن يعلن نادي القضاة، تأجيل عقد اجتماع التصعيد، دون أن يحدد موعدًا جديدًا له.

ويذكر أن القانون، الذي وافق عليه البرلمان قبل قليل، ينص على أن يعين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نواب الرئيس في كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، بالإضافة لسن المعاش يكون عند 60 عاما.