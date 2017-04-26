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القضاة يؤجلون «اجتماع التصعيد» ضد البرلمان

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القضاة يؤجلون «اجتماع التصعيد» ضد البرلمان القضاة يؤجلون «اجتماع التصعيد» ضد البرلمان

التحرير

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أعلن نادي القضاة، منذ قليل، إرجاء الاجتماع الذي كان مقررًا له اليوم الأربعاء لرؤساء أندية الهيئات القضائية؛ للتصعيد ضد موافقة البرلمان النهائية على قانون الهيئات القضائية.

ولم يحدد النادي، في بيان، موعدًا جديدًا لعقد الاجتماع.

ويذكر أن القانون، الذي وافق عليه البرلمان قبل قليل، ينص على أن يعين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نواب الرئيس في كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، بالإضافة لسن المعاش يكون عند 60 عاما.

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التحرير

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