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الجبالي: «الدستورية» ستقضي ببطلان قانون الهيئات القضائية

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الجبالي: «الدستورية» ستقضي ببطلان قانون الهيئات القضائية الجبالي: «الدستورية» ستقضي ببطلان قانون الهيئات القضائية

التحرير

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وصفت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، موافقة البرلمان على مشروع قانون الهيئات القضائية، بالعمل التعسفي من السلطة التشريعية بحق نظيرتها القضائية.

وأضافت الجبالي، في تصريحات لـ"التحرير"، "لا يليق للبرلمان أن يتسرع في إصدار القانون، دون الأخذ في الاعتبار ردود أفعال القضاة الغاضبة حياله، وكان يتعين على المجلس التأني، والتحلي بالقواعد والمبادئ القانونية المتعارف عليها في هذا الصدد".

وتابعت: "الدستور منح للجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا حق اختيار رئيس المحكمة، بين أقدم ثلاثة نواب للرئيس منتهي ولايته"، مؤكدة أن تلك قاعدة دستورية متعارف عليها، وبنص صريح في الدستور.

"القانون به الكثير من العوار الدستوري"، تقول "الجبالي"، التي نوهت بأن القضاة سيلجأون إلى المحكمة الدستورية للطعن على دستوريته، حتى لو أقره الرئيس، مكملة: "ولأن القانون معيب ومخالف للمبادئ القضائية، فستقضي الدستورية ببطلانه".

ووافق البرلمان، برئاسة على عبد العال، بشكل نهائي على مشروع قانون الهيئات القضائية، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم "46" لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم "47" لسنة 1972، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم "75" لسنة 1963، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم "117" لسنة 1958.

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التحرير

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