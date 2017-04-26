«حقوق الإنسان» ترفض تقرير «هيومان رايتس» وتصفه بـ«المشبوه»

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وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بإجماع أعضائها على اقتراح رئيسها النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، فى اجتماعها اليوم بإرسال خطاب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، متضمنا رفض اللجنة تقرير المنظمة لإرساله إلى الجانب الألمانى، وتوضيح جميع الحقائق بشأن الدور الكبير والجهود الجبارة التى تقوم بها مصر لمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود.

وقال النائب علاء عابد، إنه آن الأوان للمدافعين عن حقوق الإنسان فى العالم، أن يتصدوا لعدم مهنية منظمة هيومن رايتس ووتش، التى تجاوزت دورها كمنظمة حقوقية، مشيرًا إلى أن المنظمة باتت أداة في يد بعض الجهات الخارجية التى تمارس ضغوطها على الدولة المصرية، حيث أكد بيانها الأخير الذى أصدره مكتبها في ألمانيا على لسان متحدثها وينزل ميشاليسكى، والذى طالب البرلمان الألمانى بعدم التصديق على الاتفاقية الأمنية بين الحكومة الألمانية ووزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات، وزعمت المنظمة أن وزارة الداخلية لا تحترم حقوق الإنسان، وتسعى المنظمة لممارسة ضغوطها لإقناع البرلمان الألمانى برفض الاتفاقية المزمع مناقشتها يوم 28 أبريل الجارى.

وأضاف عابد، أن بيان المنظمة فى هذا التوقيت بمثابة مكافأة للجماعات الإرهابية، حيث تسعى لإعطائها غطاءً دوليًا لجرائمها ضد الشرطة المصرية والمواطن المصرى، ووصف عابد، بيان هيومان رايتس، بـ"لمشبوه"، الذى يأتى عقب فيديوهات مفبركه تزعم وجود تجاوزات لقوات إنفاذ القانون فى سيناء، وهو ما يؤكد أن هذه المنظمة جزء من منظومة السياسات المعادية للدولة المصرية، وتنحاز لمصالح الجماعات الإرهابية، ومن يمولهم ولا تنحاز أبدًا لاتفاقيات ومبادئ حقوق الإنسان ومصلحة المواطن المصرى وحقه فى الحياة.

واقترح عدد من أعضاء اللجنة تشكيل وفد برلمانى للقيام بزيارة لألمانيا لتوضيح الحقائق حول ملف الجهود الكبيرة التى تبذلها مصر فى مجال مكافحة الإرهاب، وأنها تواجه هذه الظاهرة الخطيرة نيابة عن العالم، وأنه لا بد أن يقوم المجتمع الدولى بدوره بعد أن باتت ظاهرة الإرهاب الأسود تهدد الأمن والسلم الدوليين.