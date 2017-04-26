الجريدة الرسمية تنشر اللائحة التنفيذية لقانون تصنيع زي الجيش والشرطة

كتبت- مادي غيث:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، رقم 899 لسنة 2017، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة، وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم.

وتضمن القرار في مادته الأولى أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة، وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم.

فيما نصت المادة الثانية، أن يُلغي قرار وزير الداخلية رقم 13968 لسنة 1999، بشأن حظر إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول الملابس أو الشارات أو العلامات الرسمية العسكرية بغير ترخيص من الجهة المختصة، فضلًا عن إلغاء كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة، ونصت المادة الثالثة، على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.​