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المقاصة يستعيد توازنه في الدوري بثنائية أمام الداخلية

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المقاصة يستعيد توازنه في الدوري بثنائية أمام الداخلية المقاصة يستعيد توازنه في الدوري بثنائية أمام الداخلية

التحرير

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خسر فريق الداخلية من نظيره للمقاصة، بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أُقيم بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب الشرطة، في إطار الجولة الـ26 من الدوري الممتاز.

تقدم المقاصة في الدقيقة الـ36 عن طريق اللاعب جون أنطوي، ليعادل بنيامين اشيامبونج النتيجة للداخلية في الدقيقة 55.

وأحرز الفريق الفيومي الهدف الثاني في الدقيقة 80، عن طريق اللاعب حسين الشحات.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المقاصة للنقطة 60 في المركز الثاني، بفارق 7 أهداف عن الأهلي متصدر الجدول، فيما توقف رصيد الداخلية عند النقطة 20 في المركز الـ16.

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التحرير

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