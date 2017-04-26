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إكرامي وحجازي يواصلان التدريبات التأهيلية في مران الأهلي

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إكرامي وحجازي يواصلان التدريبات التأهيلية في مران الأهلي إكرامي وحجازي يواصلان التدريبات التأهيلية في مران الأهلي

التحرير

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أدى شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي، المقام اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وعقد حارس مرمى الأهلي، جلسة خاصة مع حسام البدري، المدير الفني للفريق، أثناء المران للاطمئنان على حالته بعد أن تخلف عن تدريبات زملائه في حراسة المرمى.

كما واصل أحمد حجازي، لاعب الفريق، تدريباته التأهيلية، تحت قيادة طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل، بالجري حول الملعب.

وكان مدافع الأهلي قد أُصيب بشد في العضلة الضامة، في مباراة بتروجيت، تغيب على أثرها خلال الفترة الماضية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على استاد السلام، في إطار الجولة الـ26، ببطولة الدوري الممتاز.

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التحرير

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