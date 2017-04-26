السعودية تمول بناء مئات المساجد في بنجلاديش بقيمة مليار دولار

لندن – (بي بي سي):

وافقت بنجلاديش على مشروع لبناء مئات المساجد بتمويل من المملكة العربية السعودية قيمته نحو مليار دولار، بحسب مسؤول بنغالي.

ويثير المشروع الجديد مخاوف الأقليات في البلاد التي تخشى من أن يُستخدم في نشر الأفكار المتشددة.

وتعتزم الحكومة بناء 560 مسجدا وهو ما يعني تشييد مسجد في كل مدينة في أنحاء البلاد، في وقت تحاول الإدارة العلمانية في البلاد كسب ود الجماعات الإسلامية قبل الانتخابات.

وقال مصطفى كمال، وزير التخطيط البنغالي، إن رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، بحثت تمويل السعودية للمشروع خلال زيارتها الرياض، العام الماضي.

وسيكون للمملكة السعودية نصيب الأسد من المشروع البالغ تكلفته الإجمالية 1.07 مليار دولار.

وقال رئيس المؤسسة الإسلامية الحكومية، شميم أفضل: "إنها فكرة رائعة لنشر المعرفة الحقيقية للإسلام"، فيما قال رسول الحق شاندبوري من فيدرالية تمثل الصوفيين البنغال إنه "لا مبرر لبناء هذه المساجد الجديدة، وقد تُستعمل لنشر الوهابية" حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية.