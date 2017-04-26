أخبار عاجلة

اسأل الرئيس - السيسي: "قعدت اكثر من 30 سنة أصلي في المسجد ولم أسمح لأولادي المشاركة داخل المساجد" -
بالصور.. محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء "بيت داوود" في سوهاج -
فيديو| إصابة ماكيدا أثناء احتفاله بهدف فوز الاتحاد على طلائع الجيش -
شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد -
بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب -
السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني -
السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا" -
نقيب الزراعيين: الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية السواحل ومكافحة الإرهاب -
موجز أخبار مصراوي 26/4/2017 -
لن تصدق ما تراه.. يخلق من الشبه أربعين.. ميسي إيراني ويتجول في شوارع طهران.. صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الري يتوجه إلى مالطا للمشاركة في اجتماع وزراء الاتحاد من أجل المتوسط ​

Google+ Print
وزير الري يتوجه إلى مالطا للمشاركة في اجتماع وزراء الاتحاد من أجل المتوسط ​ وزير الري يتوجه إلى مالطا للمشاركة في اجتماع وزراء الاتحاد من أجل المتوسط ​

مصراوي Masrawy

الدكتور محمد عبد العاطي

كتب- أحمد مسعد:

يتوجه الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، مساء الأربعاء، إلى دولة مالطا للمشاركة في اجتماع "وزراء الاتحاد من أجل المتوسط" لمناقشة قضايا المياه ذات الاهتمام المشترك مع دول الاتحاد من أجل المتوسط.

وتأتي الزيارة في إطار الدعوة الموجهة من السكرتارية الفنية للاتحاد من أجل المتوسط لتعزيز التعاون بين دول المتوسط في المجالات المختلفة وخاصة في مجال المياه.

يذكر أن مشكلات المياه في منطقة البحر المتوسط أحد أبرز التحديات خلال الفترة المقبلة نظرًا لثبات كمية المياه والزيادة السكنية المضطردة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء "بيت داوود" في سوهاج

بالصور.. محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء "بيت داوود" في سوهاج

بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب

بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب

السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني

السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني

السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا"

السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا"