وزير الري يتوجه إلى مالطا للمشاركة في اجتماع وزراء الاتحاد من أجل المتوسط ​

كتب- أحمد مسعد:

يتوجه الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، مساء الأربعاء، إلى دولة مالطا للمشاركة في اجتماع "وزراء الاتحاد من أجل المتوسط" لمناقشة قضايا المياه ذات الاهتمام المشترك مع دول الاتحاد من أجل المتوسط.

وتأتي الزيارة في إطار الدعوة الموجهة من السكرتارية الفنية للاتحاد من أجل المتوسط لتعزيز التعاون بين دول المتوسط في المجالات المختلفة وخاصة في مجال المياه.

يذكر أن مشكلات المياه في منطقة البحر المتوسط أحد أبرز التحديات خلال الفترة المقبلة نظرًا لثبات كمية المياه والزيادة السكنية المضطردة.